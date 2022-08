Slafkovský má šancu byť hviezdou, Nemcov mozog je na najvyššej úrovni

"Fyzicky nie je hráč, ktorý by súperov demoloval, ale jeho bojovnosť je dostatočne dobrá. Vidím ho ako útočníka do prvého útoku s potenciálom zažiariť a stať sa skutočnou hviezdou v NHL," dodal odborník na mladíkov.

"Defenzívne je solídny vďaka svojmu korčuľovaniu, nasadeniu a mozgu. Aj napriek tomu, že nie je fyzicky impozantný, dá sa mu veriť aj v ťažkých úlohách. Nemca vidím ako obrancu do prvého páru, ktorý by mohol režírovať aj prvú presilovú formáciu v NHL."

"Mešárova hra je definovaná rýchlosťou a tempom. Je jeden z lepších korčuliar z uplynulého draftu so schopnosťou "prepáliť" stredným pásmom, aby vytvoril čistý vstup do pásma v rýchlosti," hodnotí Pronman. "Má dobré zručnosti a schopnosti v tvorbe hry, ukazuje, že dokáže robiť aj náročné kúsky s pukom v tempe."

Za nadpriemerné odborník považuje jeho korčuľovanie a strelu. Pri mladom Slovákovi vidí aj istý nedostatok:

"Mešárovi chýba veľkosť a nie je veľmi fyzickým hráčom. Jeho nasadenie je dostatočne dobré pre mňa, ale zrejme nie dosť na to, koľko by ste chceli od hráča menšieho vzrastu. Myslím, že s jeho rýchlosťou, zručnosťami a schopnosťou skórovať by mohol urobiť kariéru ako hráč do stredu zostavy," dodal.