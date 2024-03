Šimon Nemec ako zdravý náhradník? Nový kouč zrejme nechá hviezdneho mladíka na tribúne

NEW JERSEY. Hokejisti New Jersey odohrajú v noci z utorka na stredu prvý zápas pod novým hlavným trénerom Travisom Greenom.

Zdá sa, že si ho len z tribúny pozrie slovenský obranca Šimon Nemec. Informuje o tom novinárka Amanda Steinová.

Tá to odpozorovala priamo na rannom tréningu "diablov" pred duelom s Floridou. Na sociálnej sieti X nič oficiálne nepotvrdila, no napísala: "Zdá sa, že by dnes mohol byť zdravým náhradníkom."