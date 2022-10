Šimon Nemec si vybojoval NHL, ostáva v hlavnom tíme New Jersey

NEW JERSEY. Slovenský hokejista Šimon Nemec sa dostal do záverečnej zostavy New Jersey Devils.

Osemnásťročný obranca môže premiéru v NHL zažiť v noci zo štvrtku na piatok, keď Devils nastúpia proti Philadelphii.

Nemec zažil úspešný tohtoročný draft, keď si ho New Jersey vybralo celkovo z 2. miesta.