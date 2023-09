Ďalší rok na farme? Nemca ešte nepotrebujem v NHL, vyhlásil manažér

Čo sa týka defenzívy, majú až dva talenty svetovej úrovne. Američan Luke Hughes by podľa predpokladov mal hrať v úvodnom zápase novej sezóny. Otázkou je, či to bude platiť aj o Šimonovi Nemcovi.

NEWARK. New Jersey Devils by v budúcej sezóne mali upevniť svoju pozíciu medzi elitnými tímami v NHL. Pred novou sezónou vyzerajú ako skvelé mužstvo, čo platí o útočných i obranných radoch.

"Toto je preňho veľmi významné leto. Keď počas neho naberie silu, pomôže mu to stať sa najlepším hráčom, akým môže byť. Ale nezabúdajme, že má iba 19 rokov. Ako na tom bude, keď bude mať 22 či 25? Už teraz sa na to tešíme."

Slovenský mladík sa v prvej sezóne v zámorí predviedol vo vynikajúcom svetle. V AHL odohral 65 duelov so ziskom 34 (12+22) bodov, v play-off pridal gól a tri asistencie.

"Od Nemca máme tie najvyššie očakávania," pokračuje manažér v podcaste Spittin´ Chiclets. "Ale potrebujem, aby sa už teraz dostal do prvého tímu? To nepotrebujem. No ak svojou hrou v kempe dokáže, že si zaslúži zostať hore, bude to pre nás príjemná komplikácia."

Manažment "diablov" nedávno angažoval Colina Millera, ktorý by mal hrať na pravej strane obrany. Veterán je Nemcovou konkurenciou. Všeobecne sa očakáva, že Nemec, ak by aj nestrávil väčšinu sezóny v NHL, do ligy v sezóne 2023/24 aspoň nakukne a odohrá debut.