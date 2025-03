VIDEO: Z tribúny až ku gólu. Je to súčasť biznisu, ale som mentálne silnejší, hovorí Nemec

NEWARK. Posledné dva zápasy sedel na tribúne ako zdravý náhradník. Bolo to najmä kvôli poslednej tretine v stretnutí proti Winnipegu. Šimon Nemec najskôr daroval gól Adamovi Lowrymu, pri ďalších dvoch presných zásahoch súpera bol na ľade. Zápas ukončil s troma mínuskami. V noci na piatok sa vrátil do zostavy New Jersey a strelil svoj premiérový gól v ročníku. Devils zdolali Edmonton 3:2.

Musel to hodiť za hlavu, vravel tréner Tréner Sheldon Keefe ho po zápase s Winnipegom skritizoval. „Ten hráč, ktorý hral v tretej tretine, je v nesprávnej lige,” hovoril.

Nemec sa zo zlého výkonu musel otriasť. Mal na to niekoľko dní tréningov a dva zápasy, počas ktorých dostali prednosť nové akvizície. „Nie je to ľahké, ale je to súčasť biznisu, súčasť hokeja,” uviedol Nemec po návrate do zostavy. VIDEO: Zostrih zápasu New Jersey - Edmonton

„Som profík. Snažím sa na to prísť a myslím si, že táto sezóna mi pomôže. Som oveľa mentálne silnejší ako minulý rok,” dodal.

Tréner do neho opäť vložil dôveru. Chcel, aby do zápasu proti Edmontonu nastúpil s väčším sebavedomím. „Odohral veľmi zlú tretinu, potrebovali sme sa s ním porozprávať, musel to hodiť to za hlavu. Ako som povedal, som rád, kde jeho hra smeruje, len musí nájsť potrebnú dávku konzistencie,” povedal Keefe. „Tieto zápasy sú veľmi dôležité, Čakám, že eliminuje efekt snehovej gule, keď jedna vec nadväzuje na ďalšiu, ďalšiu a potom ďalšiu a ani sa nenazdáme, a náš tím zrazu nehrá, ako by mal,” konštatoval šéf lavičky „diablov”. Gól z jednej strely na bránku New Jersey trápia zranenia. Do konca základnej časti nebudú k dispozícii až dvaja kľúčoví obrancovia – Jonas Siegenthaler a Dougie Hamilton. To otvára priestor pre slovenského beka.

Nemec proti Edmontonu nastúpil v treťom obrannom páre po boku Brandona Dillona. Hral najmenej zo všetkých obrancov Devils, iba 9 minút a 58 sekúnd. Aj za tak krátky čas dokázal streliť víťazný gól zápasu. V 49. minúte si vymenil puk na modrej čiare s Jesperom Brattom a strelou z prvej prekonal brankára Stuarta Skinnera. VIDEO: Prvý gól Šimona Nemca v sezóne

„Konečne. Na tento moment som čakal celú sezónu. Ale bol to pre nás skvelý zápas a bol to víťazný gól zápasu, takže to bolo výnimočnejšie,” hovoril Nemec s úsmevom. V zápase zaznamenal aj jednu plusku, skóroval z jedinej strely na bránku. 58 sekúnd si zahral aj v druhej presilovke. Nehľadiac na gól, Nemec hral veľmi dobre. Hovoria to aj rozšírené štatistiky. Corsi (súčet všetkých striel) mal na hranici 54 percent, patril k najlepším v tíme. Pozitívnu mal aj hodnotu Fenwick (všetky strely okrem zblokovaných).

S Nemcom si Devils pri vyrovnanom počte hráčov na ľade vytvorili štyri šance na skórovanie, z toho dve veľmi nebezpečné. Súper si vytvoril iba jednu. Kým proti Winnipegu inkasovalo New Jersey za Nemcovej prítomnosti až tri góly, proti Edmontonu ani jeden.

Šimon Nemec a jeho štatistiky v zápase proti Edmontonu. (Autor: SofaScore)

Po kritike prišla pochvala To, že Nemec odohral dobrý duel, potvrdil aj tréner Sheldon Keefe. Nie len kvôli strelenému víťaznému gólu. „Pre mňa to nie je len o tom, ako odpovedal dnešným výkonom. Jeho úsilie a dnešná reakcia prišli v dôsledku toho, ako dokázal reagovať už po tom zápase s Winnipegom. Ako zvládol dni medzi týmto a dnešným zápasom. Myslím si, že ukázal vyspelosť, rast a k tomu navyše zodpovednosť,” citovala trénera novinárka Amanda Steinová.

„Táto vyspelosť profesionála je pre mňa podstatná, možno ešte dôležitejšia než to, čo sa stane na ľade. Naozaj ma potešilo, ako sa vtedy zachoval. Bol dôvodom, prečo som zmenil zostavu, čo napokon zvládol výborne,” dodal tréner Keefe. Aj sám Nemec priznal, že hral s väčším sebavedomím. „Bol to jeden z mojich najlepších výkonov tejto sezóny. Pred zápasom s Winnipegom som odohral niekoľko dobrých duelov, ale to stretnutie mi nevyšlo. Snažím sa tvrdo pracovať a počúvať trénerov. Viem, že dokážem hrať so sebavedomím a potom to môže vyzerať tak, ako proti Edmontonu,” dodal.

Nemec dostal od trénera dôveru, ktorú splatil presne tak, ako mal. Uvidíme, či šlo iba o ojedinelý záblesk, alebo dokáže podávať solídne výkony pravidelne. Pri maródke v obrane New Jersey to bude jedna z mála príležitostí ukázať, že si zaslúži miesto v prvom tíme. Tabuľky NHL Východná konferencia: