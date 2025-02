Prichádza ďalšia šanca v tíme New Jersey. Šimona Nemca povolali do NHL

NEWARK. Slovenský hokejista Šimon Nemec sa vracia do prvého tímu New Jersey. Devils povolali 20-ročného obrancu v reakcii na absenciu Jonasa Siegenthalera, ktorý sa zranil v utorkovom zápase proti Pittsburghu.

Nemec sa pripojil k tímu vo štvrtok ráno miestneho času, s mužstvom absolvuje ranné rozkorčuľovanie. Do zápasu by mohol nastúpiť už v noci na piatok (1:00 SEČ), keď New Jersey hostí na domácom ľade Vegas.

Do prestávky spôsobenej Turnajom štyroch krajín (4 Nations Face-Off) odohrá New Jersey v sobotu (19:00 SEČ) ešte duel v Montreale.

V doterajšej časti sezóny odohral Nemec na farme 32 zápasov so ziskom 22 bodov. Je najproduktívnejší obranca Uticy. V uplynulých dňoch bol súčasťou Zápasu hviezd AHL, kde sa mu taktiež podarilo bodovať.

Rodák z Liptovského Mikuláša začal ročník v prvom tíme, za Devils odohral deväť stretnutí. Bodoval iba raz. Neskôr dlhšie figuroval ako zdravý náhradník a začiatkom novembra bol presunutý do AHL.

Predstavil sa aj v stretnutí All-Star Challenge, ktoré sa hralo v pondelok.