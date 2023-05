Veľká pomoc do obrany! Slovensko posilní Šimon Nemec

New Jersey Devils podľahli v play-off NHL Caroline Hurricanes a sériu prehrali 1:4.

Zdroj Sportnetu prezradil, že mladík je už zbalený a letieť by mal v sobotu. Zápas proti Lotyšsku, ktorý odohrajú Slováci 13. mája o 19:20, zrejme ešte nestihne.

RIGA. Slovenskú reprezentáciu by mal na MS v hokeji posilniť obranca Šimon Nemec.

Devätnásťročný obranca už predtým naznačoval, že Slovensko by rád posilnil. Účasť útočníka Tomáša Tatara je otázna.

V AHL tvoril viaceré rekordy. Stal sa najproduktívnejším obrancom v kategórii do 19 rokov v histórii súťaže. Prekonal takmer 50-ročný rekord Davea Maloneyho zo sezóny 1974/75.

Nastrieľal dvanásť gólov, čo sa pred ním nepodarilo nijakému zadákovi z kategórie do 20 rokov. Predchádzajúci rekord – 11 gólov – držali Marek Malík a Brent Burns.

Po vypadnutí Uticy z play-off AHL ho povolalo New Jersey do prvého tímu, do hernej akcie sa počas vyraďovacích bojov nedostal.

Šimon Nemec sa zúčastní už na tretích majstrovstách sveta.