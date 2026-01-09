Aký priestor dostane Nemec po zranení? Tréner vníma jeho ofenzívnu chuť

Hetrik, rozhodujúci nájazd a víťazné góly v predĺžení.
Taká bola forma hokejového obrancu Šimona Nemca pred zranením v dolnej časti tela v decembri.
Vyzeralo to, že slovenský bek sa v NHL konečne rozbehol a dostal sa do formy. Strelil sedem gólov, pridal jedenásť asistencií.
Veľká časť jeho produktivity pramenila z jedného dôvodu – dostal priestor. Po zraneniach v defenzíve mu dal tréner dôveru a on sa okamžite odvďačil.
V noci zo štvrtku na piatok sa proti Pittsburghu vrátil po dvanásťzápasovej absencii do zostavy. Tentokrát bez vážnych zranení v zadných radoch (jediný absentujúci zadák je Johnathan Kovacevic).
Ako hral Šimon Nemec a aký priestor dostal v obrane New Jersey?
Trénerovi chýbala Nemcova ofenzívna chuť
Návrat Šimona Nemca do tréningového procesu vyvolal radosť fanúšikov New Jersey na sociálnych sieťach. Mužstvu sa nedarí a toto bola pozitívna správa.
„Cítim sa dobre a som pripravený hrať. Chcem priniesť energiu a hrať moju hru,“ vravel Nemec pred duelom. „Chcem hrať rovnako, ako pred zranením, to je môj cieľ.“
VIDEO: Šimon Nemec na rozkorčuľovaní
Od návratu Nemca si veľa sľuboval aj tréner Sheldon Keefe:
„On bol ten, ktorý sa cítil dobre smerom dopredu, zakončoval svoje šance, strieľal z diaľky, posielal puky na bránu. To sme jeho zranením stratili, tú ofenzívnu chuť.“
Po presilovke neustrážil súpera
Pri návrate do zostavy Šimon Nemec nastúpil v treťom obrannom páre, odohral 17:49 min., trikrát vystrelil na bránu, pripísal si jeden blok a jeden mínusový bod.
Jeho Devils prehrali na ľade Pittsburghu 1:4.
Ako súčasť druhej presilovkovej formácii odohral v početnej výhode minútu a 28 sekúnd. V oslabeniach nehral.
Keď bol na ľade v hre 5 na 5, jeho mužstvo malo 17 streleckých pokusov, súper 19. Čo sa týka striel na bránu, pomer bol 6:9. Keď bol na ľade, New Jersey malo 44-percentný pomer očakávaných gólov.
Z tohto hľadiska to nebol najlepší výkon. Keď bol Nemec na ľade, Pittsburgh mal viac šancí ako New Jersey.
„Je skvelé, že môžem byť späť, ale zápas nebol dobrý. Nemám z toho dobré pocity,“ hodnotil duel Nemec. „Myslím si, že každým zápasom to bude lepšie.“
Na ľade bol pri iba pri jednom góle - tom inkasovanom z hokejky Connora Dewara. Ten sa presadil hneď po skončení presilovej hry, keď jeho únik nestihol zachytiť práve Šimon Nemec:
„Musím sa v tom zlepšiť, uvedomiť si, že ostávalo iba pár sekúnd do konca presilovej hry a stiahnuť sa dozadu. Z týchto vecí sa musím učiť, verím, že sa to už nebude diať.“
VIDEO: Gól Connora Dewara proti New Jersey
Hughes robí chyby, Hamilton je adept na výmenu
Aké teda bude miesto Šimona Nemca po návrate?
Prvý zápas prezradil isté veci, ale veľa toho bude závisieť od rozhodnutí trénerov a od toho, akú dôveru vložia na plecia mladého Slováka.
Defenzíva New Jersey je zložená z troch párov, v ktorom každý z nich má jedného ofenzívneho a jedného defenzívneho hráča.
Prvý pár tvorí ofenzívny Dougie Hamilton a defenzívny Jonas Siegenthaler. Hamilton má 32 rokov, plat deväť miliónov ročne a v minulosti odohral aj sezónu, v ktorej získal 74 bodov. Stále je aj oporou počas presilovej hry.
Práve krátka absencia vyvolaná zranením Hamiltona v prvej časti sezóny vytvorila priestor pre Nemca a priniesla jeho ofenzívny boom. Kanadský obranca má slabší ročník, po 40 zápasoch má na konte len desať bodov, ale pre trénera je ťažké nedať priestor hráčovi s takým platom a menom.
V druhom páre sú Luke Hughes a Brett Pesce. Opäť veľmi dobrý hráč smerom dopredu a dozadu.
VIDEO: Zostrih zápasu New Jersey - Pittsburgh
Luke Hughes je mladší brat Quinna a Jacka Hughesa a s Jackom sú obaja dôležitými tvárami Devils. Hrá aj v prvej presilovkovej formácii a smerom dopredu dostáva veľa príležitostí. Otázky vyvolávajú jeho chyby v defenzíve.
Internetom rezonoval nedávny moment, keď sa Hughes proti Caroline pričinil o dva vlastné góly.
Zranenie Hamiltona v novembri posunulo do prvého útoku práve Nemca. Po návrate Kanaďana po zranení dali tréneri priestor páru Hughes – Nemec, ale po istom čase ho rozdelili a Nemec začal nastupovať v tretej obrannej dvojici. Aj napriek tomu dostával na ľade dosť priestoru.
Logickým vyústením tak bolo, že Šimon Nemec sa aj teraz, po návrate do zostavy, opäť zaradil do tretieho obranného páru. Proti Pittsburghu v ňom nastúpil po boku Brendena Dillona.
Jeho čas na ľade bol síce nižší, ako pred zranením, ale to ešte neznamená, že to tak musí ostať. Ak svojimi výkonmi zaujme a ukáže hru, ktorú predvádzal v novembri, priestor by dostať mal.
Avšak aj ten je obmedzený a limitovaný. New Jersey majú troch kvalitných ofenzívnych obrancov. Ak sa má Šimon stať jasným lídrom tímu, musí zrejme nastať výmena – či už jeho alebo Hamiltonova.
Dougieho Hamiltona zaradil na zoznam potencionálnych kandidátov na výmenu aj magazín The Athletic. Nahráva tomu aj fakt, že z jeho zmluvy vypadla klauzula o tom, že nemôže byť vymenený bez súhlasu.
Zmenila sa na zoznam desiatich tímov, do ktorých výmenu povoľuje. Ak by Devils chceli nájsť vhodného kandidáta, musel by to byť niekto, kto by bol ochotný zobrať na seba jeho vysoký plat. Zrejme by to New Jersey stálo aj nejakú draftovú voľbu alebo by si čas platu museli ponechať.
„Jeho ofenzívne schopnosti už nie sú tým, čo bývali, ale keď je na ľade, puk sa stále hýbe tým správnym smerom,“ píše o ňom TheAthletic. „Bonusom je, že jeho plat je v skutočnosti nižší, ako cap hit, ktorý sa započítava do platového stropu.“
Nemec v minulosti viackrát ukázal záblesky toho, že môže byť lepší ako Hamilton aj Hughes. O budúcnosti a priestore rodáka z Liptovského Mikuláša však bude rozhodovať z veľkej časti manažment a tréner.
Je ťažké nájsť plnohodnotný priestor pre troch obrancov. Šimon Nemec však v novembri ukázal, že keď dostane priestor, príde produktivita.
Tréner v ohrození
New Jersey Devils sa momentálne trápia. V tabuľke im patrí 13. miesto vo Východnej konferencii, ťahajú trojzápasovú šnúru prehier a z posledných desiatich duelov vyhrali len tri.
Tréner Sheldon Keefe tak po zápase čelil aj otázke, či sa bojí o svoju pozíciu. „To nie je v mojich rukách, nemám to pod kontrolou,“ odpovedal.
„Veľa veci z našej hry sa mi páči, ale som si vedomý, že toto je biznis a viem, ako to funguje. Teraz sa budem sústrediť na to, aby som tím pripravil na ďalší zápas. Túto fázu môžeme využiť na zlepšenie. Je mnoho vecí, v ktorých sa musíme posunúť.“
„Diabli“ mali sezónu rozbehnutú veľmi dobre. Po prehre v prvom stretnutí nasledovalo osem výhier v rade a po prvých týždňoch patrilo mužstvo k tým najlepším v NHL. Na viacerých víťazstvách mal veľký podiel aj Šimon Nemec.
„Máme pred sebou veľa práce, aby sme sa stali skutočným hokejovým tímom,“ povedal po prehre s Pittsburghom tréner Keefe.
Sám vníma ofenzívnu chuť Šimona Nemca. Teraz uvidíme, nakoľko jej dá priestor.
