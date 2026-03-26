Mladý slovenský brankár pokračuje v zámorí. Podpísal prvý profesionálny kontrakt

Šimon Latkóczy. (Autor: X / Omaha Hockey)
TASR|26. mar 2026 o 10:40
Bude pôsobiť v klube, ktorý je najnižšou farmou Los Angeles Kings

Slovenský hokejový brankár Šimon Latkóczy bude pokračovať v kariére v nižšej zámorskej súťaži ECHL, kde podpísal prvý profesionálny kontrakt s tímom Greenville Swamp Rabbits.

Informoval o tom klub, ktorý je farmou Los Angeles Kings v NHL a Ontaria Reign v AHL.

Dvadsaťtriročný Latkóczy odohral posledné štyri sezóny v univerzitnej lige NCAA v drese University of Nebraska-Omaha.

V ročníku 2025/26 zastával pozíciu jedného z troch kapitánov tímu a v 25 dueloch mal priemer 3,31 inkasovaných gólov a 89,5% úspešnosť zákrokov.

Za Mavericks odohral počas štyroch ročníkov dokopy 110 zápasov s priemerom 2,77 gólov a 91,3% úspešnosťou a zaznamenal 52 víťazstiev a päť čistých kont.

V ročníku 2024/25 ho vyhlásili za najlepšieho brankára súťaže. Predtým pôsobil v juniorskej USHL a kariéru odštartoval v Dukle Trenčín. Slovensko reprezentoval na dvoch juniorských šampionátoch.

Ďalšie súťaže

