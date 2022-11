Sedinovci či Luongo. Sieň slávy NHL sa rozšírila o nové mená

Švédske dvojičky čakali na slávnostné uvedenie do Siene slávy od júna tohto roka, ich krajan Daniel Alfredsson od roku 2017. Počet švédskych hráčov v Sieni slávy sa tak zvýšil na sedem.

Henrik Sedin, starší z bratskej dvojice bol v roku 1999 draftovaný do NHL z celkového tretieho miesta. Celú svoju kariéru spojil s klubom Vancouver Canucks.

VIDEO: Tlačová konferencia Sedinovcov a Roberta Luona pri uvedení do Siene Slávy

"Vždy si mal na môj život upokojujúci vplyv. Podľa mňa si lepší hokejista aj človek ako ja. A hovorím to úprimne, ale aj s vedomím, že o 10 minút tu budeš stáť."

Švédsky útočník získal v ročníku 2009/2010 Hartovu trofej ako najužitočnejší hráč ligy a Art Ross Trophy ako najlepší strelec. O ročník neskôr pomohol „kosatkám“ k postupu do finále o Stanleyho pohár, Canucks však vo finále po sedemzápasovej sérii nestačili na Boston.

Osem sezón odohral so Sedinovcami vo Vancouveri kanadský brankár Roberto Luongo. Štyridsaťtriročný brankár ukončil aktívnu kariéru v roku 2019 po 19 sezónach v profilige.

"Chcem sa poďakovať tomu, kto ma vybral, aby som prehovoril ako prvý," povedal Daniel so smiechom. Mladší z dvojice získal trofej Teda Lindsaya ako najužitočnejší hráč ligy zvolený hráčmi. Rovnako ako svoj brat vyhral aj Art Ross Trophy.

V počte odchytaných zápasov (1044), striel na bránku (30.924) a zákrokov (28.409) je na druhom mieste. Luongo bol trojnásobný víťaz Vezina Trophy za najlepšieho brankára súťaže a na konte má aj dve zlaté olympijské medaily (2010, 2014).

Kanaďan povedal, že keď sa dozvedel o uvedení do Siene slávy, tak sa ihneď spýtal, či sa pridajú k nemu aj Sedinovci. "Tak veľmi som to chcel. Som hrdý na to, že môžem povedať, že som s vami hral," vyjadril obdiv bývalým spoluhráčom.

Štvrtým nováčikom v Sieni slávy je švédsky útočník Daniel Alfredsson. Do Ottawy prišiel ako neznámy hráč, ktorého si Senators vybrali až v šiestom kole draftu.