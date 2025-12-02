Crosby opäť ukázal líderstvo. Kapitánovi Penguins sa darí u súperov

Kapitán Pittsburghu Penguins Sidney Crosby (87) sa teší z gólu proti Philadelphii Flyers.
Kapitán Pittsburghu Penguins Sidney Crosby (87) sa teší z gólu proti Philadelphii Flyers. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. dec 2025 o 10:30
ShareTweet0

Prispel dvoma gólmi prispel triumfu nad Philadelphiou 5:1.

Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby sa stal 14. hráčom v histórii NHL, ktorý strelil 300 gólov na ľadoch súperov v NHL. V zápase na ľade Philadelphie dvoma gólmi prispel k presvedčivému triumfu Pittsburghu Penguins 5:1.

V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 nastrieľal už 18 gólov a v tabuľke strelcov figuruje na 3. mieste.

Pre 38-ročného Crosbyho to bol už 59. gól proti Philadelphii, s ktorou odohral 92 zápasov.

V noci na utorok strelil prvý aj druhý gól svojho tímu a napokon si pripísal aj víťazný presný zásah, keďže Flyers skórovali iba raz.

Bol to pre neho 102. víťazný gól, vďaka ktorému sa v tejto štatistike osamostatnil na 9. mieste historického poradia pred Jaromem Iginlom (101).

Najviac ich doteraz strelil Alexander Ovečkin (139). Pred Crosbym figurujú Brendan Shanahan a Patrick Marleau (109).

VIDEO: Oba góly Crosbyho proti Philadelphii

Crosby je aj v súčasnom ročníku líder svojho tímu a aj vo svojej 21. sezóne má reálnu šancu dosiahnuť priemer minimálne bod na zápas.

Vylepšil by tak rekord, ktorý stanovil v uplynulej sezóne, ktorá bola pre neho 20. s priemerom nad bod na zápas.

Ak by si udržal súčasné bodové a gólové tempo, mal by na konci základnej časti 95 bodov a 59 gólov.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Martin Fehérváry v drese Washingtonu Capitals. rozhovor
Martin Fehérváry v drese Washingtonu Capitals. rozhovor
Martin Fehérváry: Nebyť 17. novembra, možno by som nehral v NHL
Martin Turčin|dnes 10:45|2
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Crosby opäť ukázal líderstvo. Kapitánovi Penguins sa darí u súperov