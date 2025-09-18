Levice proti osemnástke nezaváhali. Mladíkom nedovolili streliť ani gól

LEVICE. Hokejisti HK TAM Levice zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase TIPOS SHL nad slovenskou reprezentáciu do 18 rokov jasne 5:0.
Dvoma gólmi k tomu prispel útočník Ján Chlepčok.
HK TAM Levice - JOJ ŠPORT Slovensko 18 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Góly: 19. Chlepčok (Bartakovics, Slovák), 24. Bartakovics (Slovák, Hlinka), 28. Chlepčok (Bartakovics, Slovák), 54. Král (Ozimák, Sobotka), 57. Gellen
Rozhodcovia: Staňo, Bachúrik - Bezák, Hanko
Vylúčenia: 1:3 na 2 min.
Presilovky a oslabenia: 0:0
Počet divákov: 819