Shane Wright verí, že sa presadí aj v NHL: Môžem byť rozdielovým hráčom

"Zažiť si úspech v NHL a pomôcť tímu v ofenzíve bol pre mňa dobrý pocit. Do kempu si prinesiem toto sebavedomie a to, aby som ostatným ukázal, že tu patrím, že v tejto lige dokážem byť rozdielovým hráčom," vyjadril sa pre NHL.com.

Do sezóny 2024/25 si teda dal dôležitú výzvu. Potvrdiť, že skvelé výkony po aprílovom povolaní z AHL neboli náhoda.

SEATTLE. Sú dva roky po drafte 2022, no Shane Wright, ktorému dlho predpovedali post jednotky, sa stále naplno neuchytil v NHL.

V NHL zatiaľ odohral iba 16 stretnutí so ziskom 5 gólov a 2 asistencií. V AHL však ukázal, že sa dokáže presadiť aj medzi mužmi, a to zvlášť v ročníku 2023/24, keď v 71 dueloch pozbieral 60 (26+34) bodov a výrazne prispel k postupu Coachella Valley do finále.

Nový kouč Seattlu Dan Bylsma ho má dobre prečítaného. Verí mu, že svoje slová potvrdí na ľade.

"Posledný rok mu poslúžil ako skvelá príležitosť dokázať, akým hráčom je. Sklonil hlavu, odohral 70 zápasov, hral v play-off a dospieval ako človek aj ako hokejista. Bolo skvelé dívať sa na to," pochválil ho.