Zahrá si konečne viac? Shane Wright mieri na farmu Seattlu

SEATTLE. Útočník Shane Wright sa neuchytil v prvom tíme Seattlu Kraken a smeruje do AHL do tímu Coachella Valley Firebirds.

Kanadský forvard by za normálnych okolností do farmárskej súťaže ísť nemohol. Variantom by bola juniorská súťaž, avšak pravidlá poznajú výnimku.

Vedenie Seattlu ho mohlo poslať na kondičný pobyt do AHL, ak strávi päť zápasov v NHL po sebe na tribúne. Tak aj učinilo, avšak Wright môže v lige stráviť najviac dva týždne.