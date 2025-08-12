Každým rokom sa zlepšuje, znie z klubu. Seattle predĺžil zmluvu s mladým obrancom

Ryker Evans
Ryker Evans (Autor: TASR/AP)
TASR|12. aug 2025 o 09:14
ShareTweet0

V 73 stretnutiach získal 25 bodov.

SEATTLE. Kanadský hokejista Ryker Evans bude pokračovať v klube NHL Seattle Kraken. Dvadsaťtriročný obranca sa s „krakenmi“ dohodol na novej dvojročnej zmluve. Podľa agentúry AP zarobí za sezónu 2,05 milióna dolárov.

Dvadsaťtriročný rodák z Calgary bol v uplynulej sezóne prvýkrát súčasťou tímu počas celého ročníka. V 73 stretnutiach zaznamenal 25 bodov (5+20).

Svoj debut v profilige zažil na začiatku decembra 2023, Seattle si ho vybral v druhom kole draftu pred štyrmi rokmi.

Premiérovo sa predstavil aj v drese Kanady na šampionáte vo Švédsku, kde nastúpil do všetkých ôsmich zápasov.

„Ryker spravil pozitívne kroky smerom vpred počas prvej kompletnej sezóny v NHL. Každým rokom sa zlepšuje a my sme radi, že ho môžeme mať v tíme,“ povedal na jeho adresu generálny manažér Seattlu Jason Botterill.

NHL

Ryker Evans
Ryker Evans
Každým rokom sa zlepšuje, znie z klubu. Seattle predĺžil zmluvu s mladým obrancom
dnes 09:14
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Každým rokom sa zlepšuje, znie z klubu. Seattle predĺžil zmluvu s mladým obrancom