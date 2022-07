Jeho syn odstúpil po sexuálnom škandále. Scotty Bowman končí v Chicagu

CHICAGO. Scotty Bowman odstúpil z pozície hlavného poradcu pre hokejové operácie klubu Chicago Blackhawks. V utorok oznámil, že po 14 rokoch je čas posunúť sa ďalej.

Bowmanov syn Stan v októbri odstúpil z funkcie generálneho manažéra, keď sa prevalil sexuálny škandál bývalého asistenta trénera Brada Aldricha.

"Bol to dosť nepríjemný rok kvôli Stanovej záležitosti. Zostal som a snažil som sa pokračovať, ako sa len dalo. Bola to dobrá jazda. Myslím tým, že nie vždy dostanete šancu neustále pracovať so svojím synom," cituje Bowmana agentúra AP.