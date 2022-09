San Jose Sharks predstavili nové dresy. Chcú kráčať s dobou

Ako sa píše na ich oficiálnom webe, tzv. "Evolve uniform" je založený na pôvodnej identite klubu, no vnáša doň nové, moderné módne aspekty.

"Rovnako ako vtedy, aj teraz sa musíme naďalej vyvíjať smerom do budúcnosti, najmä keď vstupujeme do novej éry hokeja Sharks. Spojenie lásky našich fanúšikov k prvému dresu a zároveň vernosť nášmu inovatívnemu duchu, to bola inšpirácia pre nový dres "Evolve". "Evolve uniform" je poctou tradícii a zároveň reprezentuje novú generáciu hokeja Sharks."