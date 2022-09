Ruských hokejistov do krajiny nepustia. Česi si stoja za svojím rozhodnutím

Pokiaľ budú mať už platné víza, tak by mali byť pustení, ale vzhľadom k prebiehajúcim rokovaniam môže dôjsť v tejto veci ešte k zmenám," uviedol minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský.

"Stále platí, že ruským hráčom by nemali byť vydané víza na území schengenského priestoru.

Generálny manažér San Jose Sharks Mike Grier zaujal k celej veci jasný postoj.

"Som presvedčený, že fungujeme ako jeden tím. To, čo sa vo svete deje, nie je chyba hráčov. Neurobili nič zlé, a preto si nemyslím, že by mali byť za to potrestaní," vyhlásil Grier.