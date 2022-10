První duel v pátek zvládli lépe Predátoři, kteří vyhráli 4:1. V první třetině šli do vedení, ale Žraloci dokázali vyrovnat. Po hezké kombinaci celou akci zakončil stylově na domácím ledě Tomáš Hertl. Ten ještě nastřelil i tyč soupeřovy klece. Nakonec se Sharks už neprosadili a střílel jen soupeř. Dnes tak mají šanci složit reparát.

