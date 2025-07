Vyletelka po 8 rokoch opúšťa zámorie a vracia sa na Slovensko. Dohodol sa s nováčikom

PREŠOV. Slovenský hokejový brankár Samuel Vyletelka sa po ôsmich rokoch strávených v zámorí vracia do rodnej krajiny.

Rodák zo Žiliny bol v roku 2017 slovenskou brankárskou jednotkou na MS hráčov do 18 rokov, o dva roky neskôr sa na svetovom šampionáte do 20 rokov delil o brankárske povinnosti so Samuelom Hlavajom.