Slovensko má posilu z NHL. Samuel Kňažko naznačil účasť na MS

COLUMBUS. Hokejový obranca Samuel Kňažko naznačil, že by rád posilnil Slovensko na majstrovstvách sveta v hokeji 2023.

Samuel Kňažko na konci základnej časti NHL odohral dva zápasy za dva dni v drese Columbusu. Už o deň na to sa vrátil do AHL, kde nastúpil do ďalšieho stretnutia.

Cleveland Monsters odohrajú svoj posledný zápas v sezónu v nedeľu večer. Ak Kňažko nastúpi, odohrá štyri zápasy v priebehu štyroch dní.