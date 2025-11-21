Krutá rana pre Honzeka. Po strete so spoluhráčom musí na operáciu, nestihne ani olympiádu

Slovenský hokejista Samuel Honzek si už v tejto sezóne zrejme nezahrá. Útočník Calgary Flames, ktorý utrpel v nedeľňajšom zápase NHL s Winnipegom Jets zranenie v hornej časti tela, absolvoval vo štvrtok operáciu a mal by po nej pauzovať šesť mesiacov.
Nepomôže tak národnému tímu na februárovom olympijskom turnaji v Miláne a pravdepodobne ani na májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Honzek sa nešťastne zranil v druhej tretine po zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom.
Na útočnej modrej čiare sa nedokázal vyhnúť švédskemu centrovi, po kolízii s ním zamieril do šatne a do hry sa už nevrátil.
VIDEO: Zranenie Samuela Honzeka
Pôvodne jeho klub oznámil, že zdravotný stav 21-ročného útočníka bude posudzovať na týždennej báze, no vo štvrtok prišla správa o operačnom zákroku.
Po ňom čaká Honzeka polročná rekonvalescencia, do hry by sa mohol vrátiť najskôr až v máji, keď prebiehajú v zámorí boje o Stanleyho pohár.
Postup do play off však vyzerá byť pre Calgary vzdialený, momentálne patrí Flames posledná priečka v Západnej konferencii i celej NHL.
„Zákrok dopadol dobre a čakáme jeho plné zotavenie. Sú to však, samozrejme, nešťastné správy,“ uviedol pre Calgary Herald tréner „plameňov“ Ryan Huska, ktorý nechcel bližšie špecifikovať zranenie.
Honzek v aktuálnej sezóne NHL odohral 18 zápasov a nazbieral v nich svoje prvé body v profilige za dva góly a dve asistencie. V priemere odohral 12:21 minút na zápas.
Od začiatku nového ročníka chýba Calgary pre nešpecifikované zranenie aj ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil.
