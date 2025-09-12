Honzek má za sebou kvalitnú letnú prípravu. Nabral svaly a chce byť lepší ako Pospíšil

Samuel Honzek počas prípravného kempu pred novou sezónou.
Samuel Honzek počas prípravného kempu pred novou sezónou. (Autor: X/Calgary Flames)
TASR|12. sep 2025 o 16:18
Tréner farmárskeho tímu Calgary Brett Sutter slovenského útočníka pochválil.

CALGARY. Slovenský hokejista Samuel Honzek má za sebou kvalitnú letnú prípravu a je odhodlaný opäť prekvapiť počas nováčikovského kempu Calgary Flames.

V rozhovore pre portál tsn.ca rozprával o svojom vzťahu s Martinom Pospíšilom či fyzickej pripravenosti.

Podľa vlastných slov pribral takmer 7 kilogramov svalovej hmoty, pomohla mu k tomu aj spoločná príprava s už stálym členom organizácie Flames. V minulosti už spolu dvojica trénovala.

„Chcem byť lepší ako on a Martin to vníma rovnako. Je medzi nami zdravá rivalita, máme za sebou výborné leto a on je na tom takisto skvelo,“ opísal Honzek svoj vzťah s krajanom.

Na minuloročnom kempe prekvapil a zažil debut v profilige. Dvadsaťročný Slovák odohral na začiatku ročníka 5 duelov po boku Nazema Kadriho a Andreja Kuzmenka, následne po otrase mozgu putoval na farmu.

V tíme Calgary Wrangles nazbieral v 52 dueloch 21 bodov. Počas leta sa venoval najmä pokynom trénerov.

„Musím byť silnejší v rohoch a aj na puku. Pri napádaní musím tie puky aj získavať a využiť svaly, ktoré som nabral počas leta,“ zhodnotil Honzek.

„Samuel mal naposledy veľmi dobrý kemp a teraz vyzerá opäť dobre, včerajšie testovanie zvládol výborne. Je to jeden z tých hráčov, ktorí by sa mali tlačiť hore,“ povedal na jeho adresu Sutter.

dnes 16:18
