VIDEO: Honzek prvýkrát trénoval po zranení. Nastúpi ešte v tejto sezóne za Calgary?

Samuel Honzek.
Samuel Honzek. (Autor: X/Calgary Flames)
TASR|28. mar 2026 o 11:33
V profilige celkovo nastúpil na 23 stretnutí.

Slovenský hokejista Samuel Honzek v piatok trénoval s tímom NHL Calgary Flames prvýkrát od novembrovej operácie zranenia v hornej časti tela.

Jeho klub však zároveň potvrdil, že sa v tejto sezóne už do hry nezapojí.

Dvadsaťjedenročný Honzek sa zranil v polovici novembra v zápase s Winnipegom Jets po zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom.

VIDEO: Honzek prvýkrát trénoval

Následne absolvoval operáciu s predpokladanou dĺžkou absencie šesť mesiacov. Nemohol tak štartovať na februárovom olympijskom turnaji v Miláne.

Honzek v aktuálnej sezóne NHL odohral 18 zápasov a nazbieral v nich svoje prvé body za dva góly a dve asistencie. V priemere mal na konte 12:21 min na zápas.

V profilige celkovo nastúpil na 23 stretnutí. Calgary má štvrtú najhoršiu bilanciu v NHL a stráca deväť bodov na poslednú postupovú priečku v Západnej konferencii.

