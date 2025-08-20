Žilina získala nového útočníka. Bol spoluhráčom Adama Sýkoru v klube AHL

Ryder Korczak.
Ryder Korczak. (Autor: X/Moose Jaw Warriors)
20. aug 2025
Počas minulej sezóny ho Rangers vymenili do Tampy.

ŽILINA. Kanadský hokejista Ryder Korczak posilnil tím Vlci Žilina. Dvadsaťdvaročný útočník si v drese účastníka najvyššej Tipsport ligy premiérovo vyskúša pôsobenie v Európe, uplynulé dve sezóny strávil vo farmárskej AHL.

Korczak bol v Hartforde spoluhráč slovenského útočníka Adama Sýkoru. Počas sezóny ho organizácia New York Rangers vymenila do Tampy Bay Lightning.

Ročník dokončil na farme „bleskov“. Počas doterajšej kariéry odohral v základnej časti AHL dovedna 117 stretnutí v základnej časti, v ktorých nazbieral 35 bodov (14+21).

„Som veľmi rád, že sa pripájam k tímu Vlci Žilina. Je to pre mňa skvelá príležitosť ukázať svoje schopnosti a osobnosť fanúšikom, ktorí ma nikdy nevideli hrať.

Teším sa na stretnutie so všetkými od spoluhráčov, až po fanúšikov. Bude to môj prvý angažmán v Európe a neviem sa už dočkať, kedy sa to všetko začne,“ prezradil Korczak po podpise zmluvy pre klubový web „vlkov“.

Tipsport liga

    Žilina získala nového útočníka. Bol spoluhráčom Adama Sýkoru v klube AHL
dnes 10:12
    dnes 10:12
