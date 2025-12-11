VIDEO: Nováčik sa zrútil zakrvavený k ľadu. Spoluhráč Fehérváryho si dlhšie nezahrá

Hokejistom Washingtonu Capitals bude najbližšie tri až štyri týždne chýbať produktívny nováčik Ryan Leonard. Dvadsaťročný útočník sa zotavuje zo zranenia ramena, ktoré utrpel 5. decembra v zápase NHL s Anaheimom.
Mladý Američan sa zranil v prvej tretine po tvrdom hite od Jacoba Troubu. Spoluhráč slovenského obrancu Martina Fehérváryho sa po zákroku zrútil zakrvavený k ľadu, následne zamieril do šatne a do hry sa už nevrátil. Trouba nedostal žiadny trest, pripomenul portál TSN.ca.
Leonard je štvrtý najproduktívnejší nováčik v tejto sezóne, v 29 stretnutiach strelil sedem gólov a pridal 11 asistencií.
VIDEO: Zranenie Leonarda
V zámorskej profilige debutoval už v minulom ročníku, v ktorom si v deviatich dueloch základnej časti pripísal jeden presný zásah a v ôsmich súbojoch play off zaznamenal asistenciu.
Na medzinárodnej scéne pomohol USA k zisku zlatých medailí na juniorských MS v rokoch 2024 a 2025, pričom na poslednom šampionáte získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča a najlepšieho útočníka turnaja. Titul vybojoval aj na MS 2023 hráčov do 18 rokov, kde strelil vo finále proti Švédsku víťazný gól Američanov v predĺžení.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: