VIDEO: Nováčik sa zrútil zakrvavený k ľadu. Spoluhráč Fehérváryho si dlhšie nezahrá

Obranca Anaheimu Ducks Drew Helleson (vľavo) naráža do pravého krídla Washingtonu Capitals Ryana Leonarda.
Obranca Anaheimu Ducks Drew Helleson (vľavo) naráža do pravého krídla Washingtonu Capitals Ryana Leonarda. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. dec 2025 o 19:20
Zranil sa v prvej tretine po tvrdom hite od Jacoba Troubu.

Hokejistom Washingtonu Capitals bude najbližšie tri až štyri týždne chýbať produktívny nováčik Ryan Leonard. Dvadsaťročný útočník sa zotavuje zo zranenia ramena, ktoré utrpel 5. decembra v zápase NHL s Anaheimom.

Mladý Američan sa zranil v prvej tretine po tvrdom hite od Jacoba Troubu. Spoluhráč slovenského obrancu Martina Fehérváryho sa po zákroku zrútil zakrvavený k ľadu, následne zamieril do šatne a do hry sa už nevrátil. Trouba nedostal žiadny trest, pripomenul portál TSN.ca.

Leonard je štvrtý najproduktívnejší nováčik v tejto sezóne, v 29 stretnutiach strelil sedem gólov a pridal 11 asistencií.

VIDEO: Zranenie Leonarda

V zámorskej profilige debutoval už v minulom ročníku, v ktorom si v deviatich dueloch základnej časti pripísal jeden presný zásah a v ôsmich súbojoch play off zaznamenal asistenciu.

Na medzinárodnej scéne pomohol USA k zisku zlatých medailí na juniorských MS v rokoch 2024 a 2025, pričom na poslednom šampionáte získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča a najlepšieho útočníka turnaja. Titul vybojoval aj na MS 2023 hráčov do 18 rokov, kde strelil vo finále proti Švédsku víťazný gól Američanov v predĺžení.

NHL

dnes 19:20
