IIHF prijme Rusko a Bielorusko späť medzi elitu, no až po skončení vojny

MOSKVA. Medzinárodná federácia ľadového hokeja (IIHF) potvrdila vylúčenie Ruska a Bieloruska z budúcoročných majstrovstiev sveta.

Na kongrese v tureckom Beleku predstavila aj scenár prípadného návratu oboch reprezentácii, ktoré by sa zaradili späť do elitnej kategórie.

Rusko a Bielorusko neštartovali už na tohtoročnom svetovom šampionáte – z podujatia vo Fínsku ich vyradili pre vojenskú inváziu na území Ukrajiny.

V prípade návratu na turnaj v roku 2024, ktorý hostí Česko, by boli by zaradení späť do "áčka".