Vancouveru bude chýbať rakúska hviezda. Rossi pribudol na listinu zranených hráčov

Rakúskeho útočníka Marca Rossiho zaradil v piatok klub zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks na listinu zranených hráčov.
Dvadsaťštyriročný center sa zranil v utorkovom dueli s Philadelphiou Flyers.
Rossi prišiel do Vancouveru v decembri minulého roka z Minnesoty, keď bol súčasťou výmeny za popredného obrancu Quinna Hughesa.
V doterajších ôsmich stretnutiach za Canucks si pripísal gól a asistenciu. V reakcii na jeho zranenie povolal Vancouver do prvého tímu útočníka Arshdeepa Bainsa z farmy v Abbotsforde v AHL. Informoval portál TSN.