Vancouveru bude chýbať rakúska hviezda. Rossi pribudol na listinu zranených hráčov

Marco Rossi
Marco Rossi (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|2. jan 2026 o 19:38
ShareTweet0

Zranil sa v dueli s Philadelphiou.

Rakúskeho útočníka Marca Rossiho zaradil v piatok klub zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks na listinu zranených hráčov.

Dvadsaťštyriročný center sa zranil v utorkovom dueli s Philadelphiou Flyers.

Rossi prišiel do Vancouveru v decembri minulého roka z Minnesoty, keď bol súčasťou výmeny za popredného obrancu Quinna Hughesa.

V doterajších ôsmich stretnutiach za Canucks si pripísal gól a asistenciu. V reakcii na jeho zranenie povolal Vancouver do prvého tímu útočníka Arshdeepa Bainsa z farmy v Abbotsforde v AHL. Informoval portál TSN.

NHL

Marco Rossi
Marco Rossi
Vancouveru bude chýbať rakúska hviezda. Rossi pribudol na listinu zranených hráčov
dnes 19:38
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Vancouveru bude chýbať rakúska hviezda. Rossi pribudol na listinu zranených hráčov