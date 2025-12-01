VIDEO: Mladý slovenský brankár vyhral bitku. Spoluhráči sa tešili ako z titulu

Roberto Leonardo Henriquez (vľavo).
Roberto Leonardo Henriquez (vľavo). (Autor: Facebook/Green Bay Gamblers Hockey)
Sportnet|1. dec 2025 o 12:38
Po jej úspešnom zvládnutí vyvolal v domácej aréne veľkú eufóriu.

Slovenský brankár Roberto Leonardo Henriquez zaujal v zámorskej juniorskej súťaži USHL.

V 25. minúte duelu jeho Green Bay Gamblers proti Sioux City sa pobil s brankárom súpera Ryderom Sheaom.

Slovenský brankár tak odchytal iba necelú polovicu zápasu, počas ktorej kryl všetkých šesť striel súpera. Jeho tím vyhral 5:2 a dosiahol šiesty triumf za sebou.

VIDEO: Bitka brankárov

Osemnásťročný Slovák jasne vyhral bitku a vyvolal v domácej aréne veľkú eufóriu. Oba tímy sledovali pästný súboj a po jeho skončení prejavili svoje emócie.

USHL

