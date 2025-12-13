Hokejový Montreal pohltil smútok. Klubová legenda a štvornásobný víťaz Stanley Cupu zomrel

Bývalý hokejista Montrealu Canadiens Robert Rousseau zomrel vo veku 85 rokov.
Rousseau sa narodil 26. júla 1940 v Montreale mal dlhú a úspešnú kariéru v NHL, vrátane 10 sezón v drese Canadiens, s ktorými v rokoch 1961 až 1970 štyrikrát získal Stanley Cup.
Reprezentoval aj Kanadu na ZOH 1960 v americkom Squaw Valley, kde s tímom získal striebornú medailu.
Vo svojej prvej plnej sezóne v NHL v ročníku 1961/1962 získal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika ligy, keď v 70 zápasoch zaznamenal 45 bodov vrátane 21 gólov.
Výborný korčuliar a tvorca hry viedol v sezóne 1965/1966 NHL v počte asistencií (48), spolu so Stanom Mikitom a spoluhráčom Jeanom Béliveauom.
Celkovo odohral v NHL 942 zápasov, okrem Montrealu nastupoval aj za Minnesota North Stars a New York Rangers.
Nazbieral 703 bodov za 245 gólov a 458 asistencií. V drese Canadiens strelil 200 gólov, pridal 322 asistencií a so 522 bodmi je na 22. mieste v klubovej histórii.
Rousseau je jedným z iba ôsmich hráčov v histórii Canadiens, ktorí dokázali streliť päť gólov v jednom zápase. Stalo sa tak 1. februára 1964 proti Detroit Red Wings, keď päťkrát prekonal brankára Rogera Croziera pri víťazstve 9:3. Bol to jeho prvý zo štyroch hetrikov v kariére v NHL.
V play-off nastúpil na 128 zápasov, z toho 78 v drese Montrealu, v ktorých strelil 16 gólov a pridal 29 asistencií, spolu 45 bodov.