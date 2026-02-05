Trenčín získal do svojich radov oporu lotyšskej reprezentácie. Na MS sa predstavil jedenásťkrát

Roberts Bukarts sa teší v zápase lotyšskej reprezentácie na MS.
Roberts Bukarts sa teší v zápase lotyšskej reprezentácie na MS. (Autor: TASR/AP)
Reprezentovať bude aj na olympijskom turnaji.

Lotyšský hokejista Roberts Bukarts sa stal novou posilou Dukly Trenčín, oznámil klub na sociálnych sieťach.

Na konte má 11 účastí na majstrovstvách sveta a momentálne patrí medzi reprezentantov Lotyšska aj na olympijskom turnaji.

„Roberts má za sebou pôsobenie v kvalitných ligách. Od jeho hry očakávame hlavne zvýšenie efektivity v útoku. Dlhodobo patrí medzi opory lotyšského národného mužstva.

Momentálne reprezentuje na olympiáde, odkiaľ sa ihneď pripojí k nášmu tímu. Na spolupráci sme sa dohodli pre túto i budúcu sezónu," povedal Mário Bližňák.

Informoval klub na sociálnych sieťach.

