Trenčín získal do svojich radov oporu lotyšskej reprezentácie. Na MS sa predstavil jedenásťkrát

Lotyšský hokejista Roberts Bukarts sa stal novou posilou Dukly Trenčín, oznámil klub na sociálnych sieťach.
Na konte má 11 účastí na majstrovstvách sveta a momentálne patrí medzi reprezentantov Lotyšska aj na olympijskom turnaji.
„Roberts má za sebou pôsobenie v kvalitných ligách. Od jeho hry očakávame hlavne zvýšenie efektivity v útoku. Dlhodobo patrí medzi opory lotyšského národného mužstva.
Momentálne reprezentuje na olympiáde, odkiaľ sa ihneď pripojí k nášmu tímu. Na spolupráci sme sa dohodli pre túto i budúcu sezónu," povedal Mário Bližňák.
Informoval klub na sociálnych sieťach.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS