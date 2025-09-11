Prešov získal na hosťovanie pred štartom sezóny útočníka z Nitry. Je odchovancom Košíc

Róbert Bačo (Nitra) pri strelení gólu.
Róbert Bačo (Nitra) pri strelení gólu. (Autor: TASR)
TASR|11. sep 2025 o 13:31
S Nitrou získal extraligový titul.

PREŠOV. Nováčik najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HC Prešov získal útočníka Róberta Bača na hosťovanie z HK Nitra. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Dvadsaťdvaročný Bačo je odchovanec HC Košice. V sezóne 2023/2024 zamieril do Nitry, s ktorou následne získal extraligový titul.

Pod Zoborom zotrval aj v ročníku 2024/2025, počas ktorého absolvoval aj štarty na hosťovaní v Leviciach a Nových Zámkoch.

V najvyššej slovenskej súťaži doteraz nastúpil do 101 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 5 gólov, 6 asistencií a 188 trestných minút.

    dnes 13:31
