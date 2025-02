Lintner plánuje usporiadať duel legiend na Štrbskom Plese: Čakám fenomenálnu akciu

Detaily podujatia budú známe pravdepodobne v máji, no podľa Lintnera by malo ísť o najväčšiu akciu tohto charakteru.

"Kombinácia toho, že je tu krásny štadión, hokejové mesto a klub, ktorý oslavuje 50-tku, mi prišla ako výborný nápad. Teraz, keď to môžem zhodnotiť, to bol výborný krok. Spoločne sme si to užili s fanúšikmi michalovského hokeja," uviedol Lintner.

"Ak hovoríme o budúcoročnom projekte, tak by išlo iba o exhibičný zápas. Išlo by o odkaz na hokejové majstrovstvá Európy, ktoré sa na Štrbskom Plese uskutočnili presne pred sto rokmi, teda v roku 2025. Spomenieme si na kľúčové postavy slovenského hokeja.

Na rozdiel od viacerých podobných akcií by sa duel netýkal slovenskej extraligy, ale išlo by iba o exhibičný súboj osobností.

"Chystáme najväčšiu akciu tohto charakteru, aká tu kedy bola. Už pol roka sa na tom pracuje. Verím, že v máji oznámime veľkú novinu a predstavíme nový projekt. Netajím to, nie je na to dôvod, no je to v štádiu príprav. Tie prípravy idú lepšie, než bol pôvodný plán.

Projekt bližšie predstaví pravdepodobne v máji: "Strategicky aj prezentačne mi to tak dáva zmysel, keďže na prelome apríla a mája je záver sezóny v Tatrách. To vieme využiť rovnako ako to, že sa v tom čase budú konať MS. Takýto veľký projekt si vyžaduje dlhodobú komunikáciu, nedá sa uskutočniť to za pár mesiacov."

Jednou z osobností michalovskej exhibície bol aj bývalý český futbalista Vladimír Šmicer. Predstava, že by si podobný duel zopakoval o rok pod štítmi Vysokých Tatier, ho nadchla: "To by bolo úžasné. Niečo podobné sme mali hrať v Špindlerovom Mlýne, no asi mesiac pred akciou to zrušili pre pandémiu. Ak sa to podarí, tak to bude úžasný zážitok pre všetkých. To by som sa asi prišiel pozrieť aj keby som nehral," poznamenal Šmicer.