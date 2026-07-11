Štyrikrát striebro na MS a tri olympiády. Švajčiarsky brankár sa lúči s reprezentáciou

Švajčiarsky brankár Reto Berra zasahuje po strele rakúskeho hráča Benjamina Nissnera.
Švajčiarsky brankár Reto Berra zasahuje po strele rakúskeho hráča Benjamina Nissnera. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. júl 2026 o 07:56
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Brankár štartoval na troch olympijských hrách a bol oporou Švajčiarska počas celej jeho striebornej éry.

Brankár švajčiarskej hokejovej reprezentácie Reto Berra oznámil svoj odchod z národného tímu.

Tridsaťdeväťročný brankár získal so Švajčiarmi štyrikrát striebro na majstrovstvách sveta (2013, 2018, 2024, 2026). Štartoval aj na troch olympijských hrách.

Na uplynulom domácom šampionáte Švajčiarsko prehralo vo finále s Fínskom 0:1 po predĺžení.

„Majstrovstvá sveta na mojej domácej pôde boli pre mňa dokonalým zavŕšením tejto úžasnej etapy.

Možnosť vystúpiť pred fanúšikmi, vidieť švajčiarsku vlajku a počuť štátnu hymnu – na to nikdy nezabudnem.

Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí nás sprevádzali a podporovali počas celého tohto roka.

Ďakujem všetkým trénerom, mentorom a spoluhráčom, všetky tie úžasné chvíle s vami mi navždy zostanú v pamäti.

Teraz je čas, aby som počúval svoje telo. Zároveň je čas dať priestor mladým brankárom, dať im príležitosť napísať si vlastnú históriu s národným tímom.

Z celého srdca im prajem rovnaké emócie, aké som zažil ja,“ napísal Berra na svojej sociálnej sieti.

Švajčiarsko

    Švajčiarsky brankár Reto Berra zasahuje po strele rakúskeho hráča Benjamina Nissnera.
    Švajčiarsky brankár Reto Berra zasahuje po strele rakúskeho hráča Benjamina Nissnera.
    Štyrikrát striebro na MS a tri olympiády. Švajčiarsky brankár sa lúči s reprezentáciou
    dnes 07:56
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