Štyrikrát striebro na MS a tri olympiády. Švajčiarsky brankár sa lúči s reprezentáciou

Brankár švajčiarskej hokejovej reprezentácie Reto Berra oznámil svoj odchod z národného tímu.
Tridsaťdeväťročný brankár získal so Švajčiarmi štyrikrát striebro na majstrovstvách sveta (2013, 2018, 2024, 2026). Štartoval aj na troch olympijských hrách.
Na uplynulom domácom šampionáte Švajčiarsko prehralo vo finále s Fínskom 0:1 po predĺžení.
„Majstrovstvá sveta na mojej domácej pôde boli pre mňa dokonalým zavŕšením tejto úžasnej etapy.
Možnosť vystúpiť pred fanúšikmi, vidieť švajčiarsku vlajku a počuť štátnu hymnu – na to nikdy nezabudnem.
Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí nás sprevádzali a podporovali počas celého tohto roka.
Ďakujem všetkým trénerom, mentorom a spoluhráčom, všetky tie úžasné chvíle s vami mi navždy zostanú v pamäti.
Teraz je čas, aby som počúval svoje telo. Zároveň je čas dať priestor mladým brankárom, dať im príležitosť napísať si vlastnú históriu s národným tímom.
Z celého srdca im prajem rovnaké emócie, aké som zažil ja,“ napísal Berra na svojej sociálnej sieti.