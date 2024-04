Prvá nominácia Slovenska v príprave na MS je známa. Šancu dostane jeden nováčik

HUMENNÉ. Slovenská hokejová reprezentácia v pondelok oficiálne začala so spoločnou prípravou na majstrovstvá sveta , ktoré sa od 10. do 26. mája uskutočnia v Prahe a Ostrave.

"Je to pre mňa veľký úspech, splnený sen. V závere sezóny som sa cítil fajn, no bolo pre mňa prekvapenie, že ma tréneri zavolali a dali mi šancu. Som za to rád. Sezóna nebola jednoduchá.

Po prestupe do Trenčína som sa na ľade našiel, cítil som sa oveľa lepšie. Na zápasy proti Švajčiarom sa pripravím čo najlepšie, aby som sa ukázal v dobrom svetle," povedal Rayen Petrovický podľa webu HockeySlovakia.sk.

Najskúsenejším hráčom v celom výbere je obranca Mário Grman, ktorý v najcennejšom drese absolvoval už 65 duelov.

Zdatne mu v tomto sekundujú útočníci Róbert Lantoši a Lukáš Cingel, ktorí v reprezentácii odohrali zatiaľ 61, resp. 60 zápasov.