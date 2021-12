Osemnástku čaká náročný turnaj, vyzve aj Fínov či Čechov

Zverenci trénera Romana Sýkoru od 26. do 30. decembra absolvujú štyri stretnutia na podujatí vo švajčiarskom Zuchwile.

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov síce počas minulého týždňa prišla o medzinárodný turnaj v Nórsku, ale v tomto roku ju predsa len ešte čaká jedna turnajová previerka.

Vo všetkých sme navyše boli úspešní. Niekto by mohol namietať, či súper bol adekvátny. Ale ja si myslím, že aj také zápasy sú dobré.

"Zrušený turnaj v Nórsku bol pre nás zlou správou, pretože každá medzinárodná konfrontácia by chlapcom dala veľa skúseností. Ale som rád, že sa nám podarilo promptne vybaviť tri zápasy v Maďarsku.

"Som za túto príležitosť rád. Zostavu sme obmenili. Hráči do sedemnásť rokov absolvovali kvalitný turnaj v Piešťanoch. Teraz sme viacerých z nich nominovali do osemnástky. Verím, že sa pobijú o miesto.

Je to totiž predposledná akcia pred majstrovstvami sveta. Na turnaj ideme skromne, s malou dušičkou. Budú to náročné zápasy," informoval tréner Sýkora.



Slovenský tím má zraz naplánovaný na sobotu 25. decembra a nasledovať bude presun do Švajčiarska, kde už v nedeľu večer odohrá zápas proti domácim. Po dni voľna prídu na rad súboje postupne proti Čechom, Fínom a Nemcom.