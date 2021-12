Osemnástka vyhrala aj tretí prípravný zápas s Maďarskom, prvýkrát na nulu

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Roman Sýkora, tréner SR 18: "Som rád, že sme zvládli aj tento tretí zápas. Úvod nebol ideálny, ale upokojil nás gól, ktorý sme strelili pred koncom prvej tretiny. V druhej časti sme náskok zvýšili a do tretej sme tak išli s úmyslom dohrať to, tak ako sme hrali dovtedy. Súper hral húževnato, ale kvalita bola na našej strane a som rád, že sme to pretavili do výsledku. V závere sme ubránili oslabenie o dvoch hráčov a som rád, že sme zvládli aj túto hernú situáciu."