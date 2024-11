Prišiel aj vďaka lotyšskej legende. Slovenská liga je drsnejšia ako ostatné, vraví útočník Michaloviec

Hokejisti Michaloviec v poslednom kole Tipos extraligy prehrali na ľade majstrovskej Nitry 3:5. V zápase viedli len za stavu 2:1, keď si sekundárnu asistenciu pripísal lotyšský útočník RENARS KRASTENBERGS. Do Michaloviec zavítal pred začiatkom aktuálnej sezóny. "Hlavným dôvodom môjho príchodu bola prítomnosť Kasparsa Daugavinša," povedal v rozhovore pre Sportnet. Tvoja prvá sezóna v Michalovciach je zatiaľ veľmi úspešná. Ako by si hodnotili svoje výkony a adaptáciu na slovenskú extraligu? Zatial to ide dobre. Na začiatku to bolo iné, ale zvykol som si. Chalani sú fajn, takže to ide dobrým smerom.

Hráš v elitnom útoku s krajanom Kasparsom Daugavinšom. Ako ti vyhovuje táto spolupráca? Je to super. Kaspars je legenda, takže zatiaľ je to skvelé. Veľmi mi to pomohlo po príchode sem. Bola prítomnosť Kasparsa v tíme jeden z dôvodov, že si prijal ponuku v Michalovciach? Áno, určite. Hovoril som s ním o tom v lete a áno, bol to hlavný dôvod môjho príchodu. VIDEO: Rozhovor s Renarsom Krastenbergsom

V slovenskej extralige hra okrem teba a Kasparsa aj další 4 Lotyši. Udržujete medzi sebou kontakt? Áno, sme si blízki a dobre sa poznáme, takže áno, často sme v kontakte. Lotyšsko sa kvalifikovalo na olympijské hry. Čo pre teba a tím znamená hrať na olympiáde v Miláne? Je to veľký úspech. Myslím, že je to najväčšia hokejová scéna. Sme veľmi hrdi že môžme reprezentovať našu krajinu. Je to pre nás veľká vec.