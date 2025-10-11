O čisté konto prišiel až v poslednej minúte. Eliáš vrátil Helsinki na víťaznú vlnu

Rastislav Eliáš (vpravo so spoluhráčom Helsínk)
Rastislav Eliáš (vpravo so spoluhráčom Helsínk) (Autor: IFK Helsinki - HIFK)
TASR|11. okt 2025 o 19:20
ShareTweet0

Slovenský brankár si pripísal 18 zákrokov.

HELSINKI. Slovenský brankár Rastislav Eliáš pomohol k triumfu hokejistov IFK Helsinki nad Ilvesom Tampere 6:1 v sobotňajšom stretnutí fínskej najvyššej súťaže.

Pripísal si 18 zákrokov. Eliáš sa vrátil do bránky IFK po dvoch dueloch, v ktorých robil dvojku Nikovi Hovinenovi.

Klub z hlavného mesta Fínska však nedokázal zastaviť sériu štyroch prehier v sérii, a tak prišla opäť zmena v bránke.

Proti Ilvesu domáci dominovali a viedli už 6:0, Eliáš prišiel o čisté konto až 34 sekúnd pred záverečnou sirénou.

Napriek triumfu zostáva IFK na poslednom 16. mieste, no už s rovnakým ziskom 12 bodov ako jeho súper z Tampere.

Fínsko

    Rastislav Eliáš (vpravo so spoluhráčom Helsínk)
    Rastislav Eliáš (vpravo so spoluhráčom Helsínk)
    O čisté konto prišiel až v poslednej minúte. Eliáš vrátil Helsinki na víťaznú vlnu
    dnes 19:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Fínsko»O čisté konto prišiel až v poslednej minúte. Eliáš vrátil Helsinki na víťaznú vlnu