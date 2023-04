Dej dvoma gólmi rozhodol existenčný zápas: Je to skvelé, ale nezáležalo na tom, kto skóruje

"Sústredili sme sa na to, aby sme zápas zvládli. Potrebovali sme zvíťaziť a nezáležalo na tom, kto tie góly strelí. Samozrejme, potešilo ma, že som to bol ja, ale zvíťazili sme a to je skvelé," povedal skúsený útočník pre klubový web.

"Stále sme sa povzbudzovali a vôbec sme nevešali hlavy, veď všetky zápasy boli vyrovnané. Sústredili sme sa na najbližšie striedanie a dali sme do toho všetko. Sme radi, že tentoraz sme my mali viac šťastia a zvíťazili sme o gól. Povzbudilo nás to. Bude to nesmierne ťažké, ale pokúsime sa udržať sa v sezóne čo najdlhšie," dodal Dej.

VIDEO: Rastislav Dej a jeho druhý gól