Analytici si ťukajú na čelo. Flyers dali Ristolainenovi rozprávkovú zmluvu

Týkala sa Rasmusa Ristolainena. Kým veľa ľudí tvrdilo, že by sa ho mali čím skôr zbaviť, oni sa rozhodli ísť po vopred stanovenej trase.

Rozprávkové peniaze

Je síce výhodná, ale hlavne pre Ristolainena.

"Je dobré, keď sa to podarí čo najskôr," povedal o podpise. Rokovania sa pokojne mohli naťahovať, po sezóne mohol byť neobmedzeným voľným hráčom: "Bol som si celkom istý, že chcem zostať, aj oni chceli, aby som zostal.“

Fínsky zadák nemal nad čím váhať. Hráči v NHL zväčša dajú klubu, za ktorý hrajú, zľavu. V jeho prípade to však nemusí byť pravda. „Letci“ ho nepodhodnotili, práve naopak, dostal až rozprávkové peniaze.

A to aj s prihliadnutím na to, že si platovo pohorší, keďže od sezóny 2016/17 do súčasnej si v priemere zarábal až 5 400 000 dolárov.

"Milujem toto mesto aj fanúšikovskú základňu. Je veľmi, veľmi vášnivá. A milujem svojich spoluhráčov,“ vyjadril sa Ristolainen a dodal, že verí, že Philadelphia čoskoro začne hrať lepšie.