Buffalo našlo nového kapitána. Je ním švédsky obranca a jednotka draftu

BUFFALO. Keď si zástupcovia Buffala Sabres v roku 2018 volili na drafte z prvého miesta, ukázali na Rasmusa Dahlina. Verili, že je obrancom budúcnosti a raz sa stane lídrom ich tímu.

Nemohli trafiť presnejšie. Šesť rokov po drafte organizácia oznámila, že sa 24-ročný Švéd stane jej kapitánom.

"V prvom rade robí všetko správne. Jeho práca na ľade je neuveriteľná a je to hráč, ktorý exceluje v každej oblasti, od toho, ako sa pripravuje, cez spôsob hry až po to, že je to človek, ktorému záleží na tom, aby vyhrával zápasy," vynachválil ho kouč Lindy Ruff.