Kapitán Spišskej Novej Vsi simuloval, disciplinárna komisia mu udelila pokutu

TASR|3. feb 2026 o 07:48
V zápase proti Žiline predstieral pád.

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Spišskej Novej Vsi Branislava Rapáča finančnou pokutou vo výške 200 eur.

Dôvodom je predstieranie pádu v piatkovom stretnutí 43. kola Tipsport ligy proti Žiline.

Rapáč podľa SPH DK SZĽH predstieral pád v čase 37:57 min. s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč.

Spišská Nová Ves v tom čase prehrávala 0:1, zápas napokon vyhrala 2:1 po predĺžení.

Rapáč neskôr zaznamenal sekundárnu asistenciu pri víťaznom góle Danicka Martela.

