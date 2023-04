Slovenky zvíťazili v Rakúsku, v predĺžení rozhodla Korenková

Arto Sieppi, tréner SR ženy: "Som veľmi hrdý na dievčatá, keďže v uplynulých dňoch tvrdo trénovali a museli absolvovať aj cestu do Rakúska. Domáce hokejistky hrali dobre. V prvej tretine nás prevýšili, v druhej sme im to vrátili a v tretej to bolo vyrovnané. Teší ma, že v predĺžení sa naše hráčky držali toho, čo sa im snažíme vštiepiť počas celej sezóny, a to, aby sa nikdy nevzdávali. V tesných medzinárodných konfrontáciách je to dôležité a dnes sa to potvrdilo. Dali sme príležitosť všetkým dvadsiatim korčuliarkam, mali sme možnosť vidieť aj nové adeptky a som rád, že viaceré hráčky ukázali líderské schopnosti. Rastieme ako tím a robíme dôležité kroky vpred smerom k majstrovstvám sveta alebo k olympijskej kvalifikácii. Zajtra nás čaká nová výzva a zároveň posledný zápas v aktuálnej sezóne."

/zdroj: hockeyslovakia.sk/