Mal iba deväť, keď odišiel do Švédska. Hokejový talent hovorí o šťastí

Oslavu sedemnástych narodenín už má za sebou. Zablahoželali mu aj spoluhráči a tréneri z reprezentácie. Neskôr oslavoval aj v kruhu rodiny. "Bola to taká menšia oslava. Mali sme aj tortu. Žiadne špeciálne darčeky som nedostal. Dôležité bolo, že sme mohli stráviť čas spolu," povedal hokejový útočník DALIBOR DVORSKÝ. Ten by mal patriť k oporám reprezentácie do 20 rokov na blížiacich sa augustových MS juniorov, ktoré sa budú konať v Edmontone. Rodák zo Zvolena, ktorého považujú za jeden z top talentov vo svojom ročníku, v rozhovore pre Sportnet prezradil viac o živote vo Švédsku aj o plánoch do budúcnosti.

V minulej sezóne ste vo švédskom tíme AIK Štokholm boli ofenzívnym lídrom v družstve do 20 rokov a zahrali ste si aj za mužov druhú najvyššiu súťaž Allsvenskan. Čím bola pre vás sezóna výnimočná? Hodnotím ju ako veľmi vydarenú. Bola to dobrá sezóna, z klubovej aj reprezentačnej stránky. Začalo to úspešným Hlinka Gretzky Cupom, po ktorom som dostal príležitosť v tíme AIK do 20 rokov a niekoľko zápasov som odohral aj za mužov. Podarilo sa mi dostať aj na juniorské MS. S osemnástkou sme postúpili do vyššej divízie. Za príležitosti, ktoré mi dali tréneri, som veľmi vďačný.

Vo Švédsku ste pokorili rekord Čecha Davida Pastrňáka. Vo veku 16 rokov a 169 dní ste sa stali najmladším legionárom, ktorý strelil gól v lige Allsvenskan. Bol to moment, ktorý vám v klubovej sezóne najviac utkvel v pamäti? Ak sa nad tým zamyslím, určite to bol v uplynulej sezóne môj najvýnimočnejší okamih na klubovej úrovni. Až neskôr som sa dozvedel, že som prekonal Pastrňáka. Priznám sa však, že podobné štatistiky veľmi nesledujem. Určite ma to však potešilo. A samozrejme aj samotný debut za mužov AIK bol pre mňa veľmi špeciálny moment.

Čo sa v rozhovore dozviete? Ako vníma Slafkovského, Nemca či Mešára.

S kým v reprezentácii vychádza najlepšie.

Čo všetko má vo Švédsku ako mladý hráč k dispozícii.

V čom ho škandinávska krajina najviac prekvapila.

Kam sa chystá na dovolenku.

Chceli ste dosiahnuť viac alebo splnili vaše výkony v sezóne očakávania, s ktorými ste do nej išli? Ciele mám vždy najvyššie. Nedávam si žiadne méty, čo sa týka počtu bodov alebo gólov. Snažím sa koncentrovať na každý zápas, do ktorého nastupujem. Dôležité bolo, že som dostal od trénerov dôveru a trávil som veľa času na ľade. Hrával som presilové hry a to sa podpísalo na mojej produktivite. Akú ste mali odozvu od trénerov a vedenia klubu? Boli spokojní, pochválili ma. Na druhej strane viem, že mám stále čo zlepšovať a na čom pracovať. Do budúcej sezóny musím v prípravných zápasoch ukázať, že mám na to, aby som hrával v áčku. Je to len na mne. Musím podávať, čo najlepšie výkony a verím, že sa mi to podarí.