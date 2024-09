Nitrania s Košičanmi chcú titul. Aké ambície majú extraligisti pred novou sezónou?

BRATISLAVA. V piatok 20. septembra odštartuje nová sezóna najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipos extraligy. Prvé kolo sa začne na ľadoch Banskej Bystrice, Žiliny, Michaloviec, Popradu, Bratislavy a Trenčína. Pre každé mužstvo pôjde o prvý z 54 zápasov - nová sezóna tak bude o štyri kolá dlhšia ako tá predchádzajúca. Pôjde o jednu zo zmien. Ďalšou je rozdelenie klubov do konferencií.

Dvanásť účastníkov sa stretne štvorkolovo každý s každým. Ďalších desať zápasov (doma a vonku s piatimi súpermi) odohrajú tímy v rámci týchto konferencií.

Vo východnej budú Košice, Poprad, Michalovce, Spišská Nová Ves, Žilina a Liptovský Mikuláš. V západnej bude Slovan, Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Zvolen a Banská Bystrica. Prvých šesť klubov po základnej časti automaticky postúpi do štvrťfinále play-off, tímy na 7.- 10. mieste zabojujú o zvyšné dve miestenky v kvalifikácii. Jedenásty tím sa udrží v súťaži, dvanásty vypadne a v extralige ho nahradí víťaz SHL. Základná časť sa skončí 7. marca. Víťaza titulu spoznáme najneskôr 29. apríla. Ambícia obhájiť Obhajovať ho budú Nitrania. “Corgoni” predviedli v ročníku 2023/24 rozprávkovú jazdu v play-off, keď ako kvalifikant z predkola ovládli vyraďovacie boje a vo finálovej sérii zvíťazili nad Spišskou Novou Vsou 4:0 na zápasy. Hlavného trénera Antonína Stavjaňu nahradil Andrej Kmeč. Inak však Nitra vstúpi do nového ročníka len s jemne pozmenenou zostavou a opäť vysokými ambíciami.

“Vždy sa snažíme ísť do ligy s tým, aby sme ju aj vyhrali. Je to ťažké - mužstvá majú kvalitu a súťaž pravdepodobne bude vyrovnaná. V posledných 10 sezónach sme sa však šesťkrát dostali do finále, preto si ani nemôžeme klásť menšie ciele a inak to nebude ani v sezóne 2024/25,” vyhlásil manažér Tomáš Chrenko.

Spišské jadro zostalo Porazení finalisti na Spiši taktiež zbroja, no s vyhláseniami sú opatrnejší. Ak by sa im však podarilo vyhrať, zavŕšili by medailovú postupku. Pred novou sezónou priviedli niekoľko kvalitných zahraničných posíl - Ryana MacKinnona či Zacka Andrusiaka. Slovenské jadro zostalo pokope. Zmena u nich nastala na trénerskom poste – Vlastimila Wojnara nahradil Jason O´Leary. “Titulové ambície v lete nemáme, ale pohár chce nad hlavu zdvihnúť každý. Našim fanúšikom môžem sľúbiť, že pre úspech urobíme maximum,” povedal Richard Rapáč a dodal, že jeho dlhodobým cieľom je umiestňovať sa každoročne v šestke postupujúcich.

Náprava nezvládnutej obhajoby? Azda najviac však posilnili Košice. V minulej sezóne im nevyšla obhajoba a pred novou nechceli nechať nič na náhodu.

“Mužstvo bolo stavané, aby sme hrali o titul. Hovoriť niečo iné by bol alibizmus,” nebojí sa povedať manažér Gabriel Spilar. Nehovorí pritom iba o zahraničných menách, ale aj o kvalitnej slovenskej kostre. Tú totiž “oceliari” doplnili o Petra Repčíka a navrátilca Filipa Krivošíka. Predĺžili zmluvy s Jääskeläinenom a Pollockom a priviedli Tevesa, Martela, Gildona a ďalších. V metropole východu zjavne idú all-in na titul - minimálne, čo sa týka rozpočtu.

Cieľ: Elita Búrlivé leto má za sebou organizácia HC Slovan Bratislava. Posily síce doviedli, ale problémy s riadením klubu ju doviedli až k dočasnému uzavretiu štadióna. Komplikácie sa pred štartom sezóny podarilo zažehnať a klub dúfa v čerstvý reštart po mnohých zmenách. Klub čerstvo patrí spoločnosti JTRE sports & entertainment a.s., ktorá patrí do holdingu realitného developera JTRE. Okrem toho nedávno oznámil novú štruktúru vedenia, do ktorej vstúpili Peter Kúdelka a Lukáš Havlíček. Ich úlohou bude vrátiť Slovan medzi elitu. Po titule v roku 2022 má za sebou dve ťažké sezóny bez jedinej účasti v semifinále.

Métou je finále Do skupiny minuloročných semifinalistov patria aj Michalovce. Dukla sa v posledných sezónach de facto zaradila medzi pravidelných ašpirantov v boji o titul, hoci dvakrát v rade vypadla v semifinále. Na Zemplín mieria Cliff Pu, ktorý strávil uplynulé tri roky v KHL, Topi Rönni, ktorého sa vzdali Calgary Flames, keď ho odsúdili za znásilnenie, či francúzsky reprezentačný brankár Julian Junca. Tím sa pokúsi o nové maximum pod vedením kapitána Kasparsa Daugavinša. Základom je motivácia. “Hľadáme takých hráčov, aby Michalovce neboli len náhrada, ak im nevyjde iný angažmán. Chceme hokejistov, ktorých od začiatku zaujmeme, aby boli Michalovce jednou z ich prvých možností a aby boli motivovaní tu prísť,” prezradil manažér Marek Mašlonka.

Spod Tatier sa odchádzalo Hokejisti Popradu vlani premiérovo triumfovali v základnej časti, no v play-off vypadli už v prvom kole. Aj "kamzíci" spravili v kádri viacero zmien, aby opäť uspeli nielen v dlhodobej časti, ale najmä vo vyraďovačke.

Šli aj do mierneho rizika, keď angažovali Michala Mrázika, ktorý pre zdravotné problémy v minulej sezóne neodohral ani zápas, či vekom stále juniora Alexa Čajkoviča. Do Európy sa vracia 39-ročný Adam Cracknell, niekdajší obranca St. Louis Blues, Columbusu Blue Jackets, Vancouveru Canucks, Edmontonu Oilers, Dallasu Stars, New Yorku Rangers a Anaheimu Ducks. Komplikáciou však môžu byť odchody skúsených hráčov. Spod Tatier sa sťahovali Tomáš Záborský či Patrik Svitana. Nový tréner s ťažkým zadaním Uplynulá sezóna príliš nevyšla Zvolenu, ktorý tiež vypadol už vo štvrťfinále. Tím prevzal po sezóne 2023/2024 český tréner Martin Štrba po tom, čo sa mu s Humenným nepodarilo udržať sa v extralige. Má pred sebou vysoké ciele. Predstavenstvo mu určilo umiestnenie do štvrtého miesta v základnej časti a účasť v semifinále play-off. Navyše od neho požaduje zapracovanie najtalentovanejších juniorov do A-tímu.

Najzvučnejšou posilou pod Pustým hradom bude účastník posledných majstrovstiev sveta Andrej Kudrna. K tímu sa pripojili aj Andrej Kukuča alebo Michal Beňo.

Zabudnúť na vlaňajšok Duklu Trenčín povedie do sezóny 2024/25 nový kapitán. Céčko na hrudi ponesie Tomáš Záborský, ktorý sa do klubu vrátil ako odchovanec po 18 rokoch. Jeden z najslávnejších slovenských klubov nepatrí medzi okruh užších favoritov. Napriek tomu chce vylepšiť vlaňajší výsledok, ktorým bolo deviate miesto po základnej časti a následné vypadnutie v predkole. „Naším cieľom je hrať vo vrchnej časti tabuľky, a preto v príprave na novú sezónu nič nepodceníme. Veľkou ambíciou je postaviť silné mužstvo a urobíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo,“ povedal predseda predstavenstva Richard Pavlikovský pre MY Trenčín krátko po skončení minulej sezóny.

Vrátiť sa pred covid Banskobystričania sa z lanskej základnej časti síce ako šiesty tím dostali rovno do play-off, no tam vypadli po najkratšej možnej sérii po štyroch prehrách so Spišskou Novou Vsou. Nasledovala výmena viac než desiatky hráčov. Pod Urpín prišli šiesti zámorskí hráči, z Česka sa na Slovensko vrátil Zeleňák a do bránky sa postaví Dominik Hrachovina, svojho času víťaz Liigy či najlepší brankár českej Tipsport extraligy. HC MONACObet Banská Bystrica si prešla rebrandingom, vstupom nových akcionárov i viacerými investíciami. Po zastabilizovaní značky finančne jej zástupcovia veria, že je čas na návrat do semifinále po neúspešných rokoch po pandémii. S kapitánom Réwayom V Liptovskom Mikuláši si na samý koniec prípravného obdobia nechali oznámenie jednej z najväčších, no žiaľ i najkontroverznejších posíl. Najali obrancu Cala Footea, ktorý ešte v minulej sezóne hral v NHL, odkiaľ ho prepustili pre podozrenie zo spoluúčasti na skupinovom znásilnení.

Zďaleka však nejde o jedinú zaujímavú akvizíciu. Na Liptove si zahrajú aj Max Gerlach, Vadim Pereskokov či Aron Chmielewski. Krátko pred začiatkom základnej časti klub oznámil, že vymenoval za kapitána Martina Réwaya, ktorý tu začne druhú sezónu.

Martin Réway bude novým kapitánom HK 32 Liptovský Mikuláš. (Autor: TASR)

Zachránia sa Nové Zámky? Na jedenástom mieste ukončili sezónu 2023/24 hokejisti Nových Zámkov. Na prelome rokov si prešli zmenou trénera, klub prevzal Erik Čaládi a viesť ho bude aj na štarte budúceho ročníka. Na juhu Slovenska spravili medzi sezónami rošády. Prekopali káder, vymenili všetkých legionárov, priviedli Slováka, Lineta, Lapšanského, Guaya, Ducharmea, Hamaliuka a mnohých ďalších.