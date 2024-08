Michalovce priviedli Číňana i odsúdeného mladíka. Dali sme mu druhú šancu, vraví Mašlonka

So zostavou sú napokon spokojní. Ako vraví športový manažér klubu MAREK MAŠLONKA , hľadali hráčov, pre ktorých boli Michalovce v rozhodovaní prioritou.

Káder HK Dukly Ingema Michaloviec sa pred sezónou 2024/25 vykryštalizoval do odlišnej podoby, než bol známy pred rokom. Legionári z minulej sezóny takmer do jedného odišli za novými príležitosťami a vedenie muselo hľadať nové mená.

Tím pred sezónou 2024/25 opustili takmer všetci legionári, na ktorých miesto ste priviedli iných. Prečo nastali takéto veľké zmeny, keď vašou filozofiou je skôr medziročne nezasahovať drasticky do kádra?

Naším cieľom bolo ponechať si niektorých legionárov. Ostal nám Kaspars Daugavinš s dvojročnou zmluvou a niektorým sme ponúkli kontrakty a rokovali sme s nimi už počas sezóny. Ich cieľ však bol posun v hokejovej kariére alebo šli za lepším finančným ohodnotením či lepšou životnou úrovňou.

Bohužiaľ, do našej ligy sa chodia legionári iba ukázať. Nie je ich úmyslom zostávať v Michalovciach či dohrať tu kariéru. Sme radi, že Michalovce sú pre mnohých odrazovým mostíkom k lepším príležitostiam. Na to sme hrdí a je to náš ortieľ, že musíme každý rok hľadať nových zahraničných hráčov, ktorí opäť prichádzajú s cieľom sa predať.

S Kasparsom Daugavinšom však máte dvojročný kontrakt, preto zostáva na Zemplíne. Ako je to s novými legionármi, ktorí prišli toto leto?

Väčšina hráčov nevie, ako to tu funguje, či sa im bude dariť v slovenskej lige. Kaspars je výnimka, lebo už má svoj vek a nechce často meniť prostredie. Hľadal stabilitu a chce dosahovať tímové úspechy. Ale mladí hráči sa chcú predať, dostať sa vyššie, takže je takmer nemožné priviesť sme kvalitného mladého zahraničného hráča na dlhšie ako na rok.

Ste spokojný s tým, ako vyzerá tím? Boli pre vás získané posily prioritou?

Áno. Naša priorita bola, aby sme sa dohodli s niektorými hráčmi z minulej sezóny. Ale, keďže sa rozhodli inak, hľadali sme adekvátne náhrady.

Museli sme sa riadiť podľa ich hokejových kvalít, ale, pochopiteľne, nemáme bezodný rozpočet a musíme to skladať aj podľa toho. Nemôžeme si napríklad vyberať z hráčov, ktorí majú ponuky z Česka, ale z dostupných, ktorých si môžeme dovoliť zaplatiť.

Hľadáme takých hráčov, aby Michalovce neboli len náhrada, ak im nevyjde iný angažmán. Chceme hokejistov, ktorých od začiatku zaujmeme, aby boli Michalovce jednou z ich prvých možností a aby boli motivovaní tu prísť.