Gabriel Spilar: Hovoriť, že Košice nejdú na titul, by bol alibizmus

Určite áno. Mužstvo bolo stavané, aby sme hrali o titul. Hovoriť niečo iné by bol alibizmus. Samozrejme, vidíme aj to, ako posilňujú ostatné mužstvá, čiže so všetkým rešpektom k nim cielime na titul.

Všetko bude závisieť od prípadných zranení či od formy a nastavenia tímu. Ale myslím si, že spolu s trénerom Danom Cemanom sme vyskladali kvalitný mančaft. Július Lang a Miroslav Klíma nám dali možnosť postaviť také mužstvo a sme za to radi.

V minulej sezóne sa Košiciam nepodarilo obhájiť titul. Myslíte si ako manažér s odstupom času, že minuloročný tím mohol byť vyskladaný lepšie?

Určite sme mohli mať väčšiu šírku kádra. Ukázalo sa to, keď sa nám zranili Lamper, Lunter a Zigo, teda traja nosní hráči. Nikto s tým nerátal, no stalo sa to. Z toho sme sa chceli poučiť a tento rok sme to zobrali z tohto konca.

Myslím si, že už máme dosť útočníkov a mužstvo bude o to silnejšie, že chlapci budú musieť dokazovať, čo je v nich. Nie je nič lepšie, ako mať v tíme konkurenciu, to vás ženie dopredu.

Priviedli ste mnohé zvučné posily. Podľa čoho ste sa pri ich výbere riadili?

O importoch sa vždy informujeme, kto je aký hráč aj človek. Keď máme z piatich-šiestich zdrojov informácie o hráčovi, ktoré sa zhodujú, ideme do toho. Z hokejového hľadiska musíme vedieť, či chceme strelca alebo trebárs defenzívneho obrancu, teda získavame posily podľa rol, do ktorých sa hodia. Riadime sa viacerými aspektami. Teraz už zostáva len veriť, že sme si vybrali správne.