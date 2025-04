Bystričania si poistili služby slovenského obrancu. Podpísal ročné predĺženie zmluvy

V prebiehajúcom ročníku nastúpil na 44 duelov s bilanciou päť bodov za tri góly a dve asistencie. Počas svojej kariéry v slovenskej najvyššej súťaži získal tri majstrovské trofeje.

„Mám tu celú rodinu, výborné zázemie a ako hráčovi mi tu nič nechýba. V novej sezóne by som chcel, aby sme boli úspešnejší vo vyraďovacej fáze a dotiahli to ďalej ako túto sezónu. To by ma veľmi potešilo,“ uviedol Matoušek pre klubový web hc05.sk.