Tomáš Chrenko: Pobežalovi pred draftom pomôžeme ako Nemcovi

Výhodou "corgoňov" môže byť to, že sa ich súpiska menila len minimálne.

Majstrovský titul HK Nitra v sezóne 2023/24 bol pre mnohých senzáciou. Tím, ktorý sa musel do play-off prebojovať z predkola, však napokon prešiel vyraďovacími bojmi takmer ako nôž maslom a vo finále neprehral ani zápas.

Nevnímal som osobne, že by to bolo veľmi iné, či už po prvej sezóne s titulom alebo po tejto. Drvivú väčšinu kádra sme mali podpísanú na viac sezón. S výnimkou Fera Gajdoša, ktorý počas sezóny podpísal v českej extralige, sme mali všetkých zazmluvnených. Čo sa týka hráčov, s ktorými sme nepredĺžili, išlo o naše rozhodnutie. Z tohto pohľadu to bolo jednoduché.

Takže sa nedá povedať, že ste sa držali hesla "majstrovská zostava sa nemení”.

Snažíme sa rozmýšľať dopredu a s chalanmi, ktorí majú potenciál, predlžujeme kontrakty už v priebehu sezón. Tým pádom sme tohtoročný káder mali vyriešený už počas sezóny.